البنتاغون يكشف انتهاكات شركات الفضاء الأمريكية!

جهينة نيوز

نشرت إدارة كبير المفتشين في البنتاغون تقريرا يكشف انتهاكات عديدة تقوم بها الشركات الأمريكية التي تقوم بإطلاق الأقمار الاصطناعية العسكرية.

وكشف المفتشون في المرافق الإنتاجية التابعة للشركات الفضائية الأمريكية: SpaceX ،United Launch Alliance (ULA) ،Aerojet Rocketdyne التي تقوم بإطلاق الأقمار الاصطناعية العسكرية، 181 خرقا للمقاييس والتعليمات سارية المفعول في الصناعة الفضائية.

وعلى سبيل المثال فإن تخزين محركات "Merlin" لصواريخ "سبيس إكس" يخالف شروط التخزين، لعدم وجود أغطية تسد أنابيب المراوح. واكتشف المفتشون في المستودعات المخصصة لتخزين الصواريخ والمحركات أمتعة شخصية للعمال والموظفين.

أما شركة Aerojet Rocketdyne، فعثر المفتشون في مستودعاتها على نفايات وبراز الحيوانات. كما لفتت أنظارهم البراغي غير المثبتة في بعض التصاميم.

واكتشف المفتشون خروقا تتعلق بتوصيل الكهرباء إلى الأجهزة الحساسة، ما يمكن أن يسفر عن تعطل الأجهزة الإلكترونية في الأقمار الاصطناعية.

وأشار المفتشون إلى أن تلك الخروق تزيد من خطر الفشل عند إطلاق الصواريخ، ما سيؤدي بدوره إلى رفع سعر المشاريع الفضائية وتأجيل إطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار الاصطناعية العسكرية.

المصدر: نوفوستي