ضابط سابق في المخابرات الامريكية يكشف طريقة استيلاء جبهة النصرة على تقنيات امريكية

جهينة نيوز

قال الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الامريكية فيل جيرالديسايس إن الارهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط يملكون تقنيات تصنيع طائرات متطورة بدون طيار و ذلك من خلال المواد التي قدمتها الولايات المتحدة الامريكية للـ الجيش العراقي و استولى عليها الارهابيين, دون أن يذكر أن واشنطن أعلنت عن فقدان أسلحة بطريقة مجهولة في العراق.

و قال الضابط السابق في المخابرات الامريكية لوكالة سبوتنك الروسية أن الارهابيين في الشرق الأوسط يمكن ان يصنعوا دورنات من المعدات التي قدمتها واشنطن للارهابيين المعتدلين و للجيش العراقي و استولت عليها التنظيمات الارهابية.

و كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قالت مساء يوم أمس أن الطائرات التي تم إستعمالها تباع في جميع الأسواق و ذلك بعد ان كشفت وزارة الدفاع الروسية ان تلك الطائرات تملك تقنيات غير مسبوقة و قادرة على التحليق لأكثر من 100 كلم.