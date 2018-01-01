CNN تهين مستشار ترامب ستيفن ميلر

جهينة نيوز:

لا يزال صدى المقابلة التلفزيونية لستيفن ميلر، أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب.على شبكة " السي إن إن " صباح الأحد،يُسمع في مختلف الاوساط في واشنطن حيث عمد جيك تيبر محاور ميلر إلى اتهامه بالتهرب من الأسئلة حوال الحقائق الواردة في كتاب مايكل وولف و من ثم طرده خارج الاستديو .

و طرح المحاور جيك على ميلر أسئلة تتعلق بأهلية ترمب للحكم، والتواطؤ مع روسيا، مستندًا إلى تصريحات ستيفن بانون، لكن ميلر عمل جاهدًا على التهرب من الإجابة، محاولًا تسليط الاضواء على ايجابيات ترمب.

و أوقف جيك المقابلة بعدما اتهم ميلر بالتهرب من الإجابة، وإطلاق تصريحات من شأنها إرضاء الرئيس الأميركي، كما اعتذر المذيع من مشاهدي الشبكة على إضاعة وقتهم، في خطوة شكلت إهانة كبيرة إلى ميلر، واكتفى الأخير بالمطالبة بثلاث دقائق لإيضاح الصورة.

الإهانة لم تقف فقط عند حدود توقيف المقابلة. فبحسب الإعلام الأميركي، عمد عناصر الأمن في شبكة "سي إن إن" إلى سحب ميلر لخارج الأستديو بعد رفضه المغادرة.

يعد ميلر أحد أكثر المستشارين قربًا من ترمب، ويقوم على الدوام بكتابة خطاباته، كما تحوم الشكوك حول الدور الذي لعبه إلى جانب جاريد كوشنر في إقناع الرئيس الأميركي باتخاذ قرار طرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي.

ويواجه ميلر اتهامات على الدوام بالعنصرية، وبعد أحداث مدينة تشارلوتسفيل في ولاية فرجينيا طالب نواب أميركيون الرئيس بطرده من منصبه.