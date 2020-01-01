أوبرا وينفري تفكر بجدية في الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

جهينة نيوز:

أعلنت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، إنها تفكر بجدية في الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية .

ونقلت الشبكة عن صديقين مفربين من أوبرا طلبا عدم ذكر اسمهما، في أعقاب كلمتها الاستثنائية في حلف توزيع جوائز الجولدن جلوب الخامس والسبعين، والذي أثار التكهنات عن ترشحها في 2020.

وقالت المصادر، إن بعضًا من المقربين من وينفري يحثوها على الترشح، وقال أحدهما: "هذه الأحاديث تعود إلى عدة أشهر مضت، وأكد المصدر أنه وينفري لم تقرر بعد ما إذا كانت ستترشح أم لا.

وقالت "سي إن إن" إن المتحدث باسم وينفري لم يرد على طلبات التعليق.

وكان مصطلح "الرئيس وينفري" انتشر في عالم السينما بعد أن استلمت أوبرا جائزة Cecil B. DeMille في حفل الجولدن جلوب مساء الأحد، وكانت احتمالية ترشح أوبرا للرئاسة محل اهتمام البرامج الصباحية يوم الإثنين.

يُذكر أن الإعلامية العالمية أوبرا وينفري، هي مقدمة برامج حوارية أمريكية وممثلة مسرحية، سيدة أعمال ناجحة، تقدم حاليًا البرنامج الأمريكي «علم الناس مساعدة أنفسهم».

«وينفري» شخصية عالمية، وتحظى بالاهتمام على مواقع الإنترنت والصحف والمجلات وفي القنوات التلفزيونية والإذاعية.