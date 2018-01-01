أبراج يوم الثلاثاء 2018/1/9 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود٩/١/٢٠١٨: شخص مقنع يوظف سحره، يشق طريقه، دائما محظوظ، نادرا ما يعيش حالة عوز مادي، يتميز بالذوق المنزلي، مزاياه قيادية لا يعرف الحلول الوسط، دائما يشعر بجمال الحياة، متفنن يتعلق بالعائلة مشاريعه نهايتها سعيدة، عقله راجح يكره الغش، الايام القادمة فيها تحدي وعبء، فرصة للسفر ومتابعة العقود الاشهر المقبلة ارتباط للبعض او شراكة او تسوية او استرداد دين، فرصة ثمينة استعادة موقع، ايامك القادمة سعيدة، تغيير اقامة او اهتمام باولاد

الحمل: حاول ان تكون واثقا من نفسك ولا تجادل لمجرد الجدال وانتبه لا تنفعل وخاصة مع الشركاء، بإمكانك ان تنجح وتعمل لقاء شرط ان تكون هادئ، مساء بتنتقال القمر لبرج العقرب وضعك أفضل مساء وهي فترة إيجابية تعالج مسائل مالية، لا تستعجل بإعطاء أي موافقة قبل ان تسمع النصائح والاستشارة، استشارات أموال وامور تحسين اموال او قصة استشفائية تظهر مساء، اموال في الطريق وشخص يحاول استرضائك كنوع من المصالحة العاطفية

الثور: نظم وقتك وواجباتك، تجنب تاخير وتأجيل واطلب تعاون من محيطك ولا تعرض نفسك للارهاق، فترة متطلبة وانقاذ لعلاقات، تفكر بشراء شيء تدفع ثمن غالي، مزاجك يميل للصرف، تغيير من ضغط العمل، بانتقال القمر للعقرب تكون بجو افضل وتطالب الشريك بحقوق وواجبات ما يحصل يشكل مفترق طريق بحياتك

الجوزاء: فرصة جديدة تتعلق بعمل ثقافة سياسة تشير لمشروع خلاق وتتقدم، فرصة جديدة للقاء مع الاحبة بدء بعلاقات جديدة اطلاع على اشياء جديدة، مساء يتراكم العمل عليك جرب تطوير عملك حتى يتماشى مع حياتك

السرطان: تنقشع السماء لك، حركة وتواصل وتسهل امامك الطرق، لقاءاتك ناجحة، ارتقاء ملموس بكل اعمالك، مساء صعوبة وخاصة بانتقال القمر لبرج العقرب وتظهر بعض الاعطال المنزلية، خفف عن نفسك وابتعد عن اثارة المتاعب والملاحظات الجارحة

الاسد: نهارك فيه نجاح وتفاوض يخص مال او تناقش راتب او تتلقى مفاجأة سارة او هدية، مساء تعبر عن عواطفك ورايك الواضح، تقوم بزيارات واتصالات وتفتح الفترة القادمة على الاحتمالات المتنوعة، التقصير ممنوع لذلك تكون في حركة واخوة وجيران تبدأ فيها من الليل، امور مالية تتعامل مع الاهل ويواجهوك بمحاور مالية، ابق منضبطا على صعيد الصرف، مساء مسموح لك الحركة لانها فترة للحركة تشارك بورشات عمل

العذراء: نهارك إيجابي للتنقل والعمل الذهني وتيرتك سريعة ونشيطة، نهار يحمل خطوات عملية ومالية وبالتأكيد لديك عدة اعمال حتى تقوم بتنفيذها اليوم، لطف الاجواء مع اخوة وجيران، اقترب وحاول أن تُظهر للاخرين تميزك ومواهبك، انتبه لكلامك افضل من الوقوع في خطأ

الميزان: نهارك مثمر ونشيط ومليء بالحماسة خاصة ان القمر عندك حتى المساء تجد نفسك تطرح أفكار جريئة وتستفيد من وجود القمر عندك، ينتقل القمر من عندك ليأتي لك بأمور مالية تفتح عيونك جيدا لتوقع على عقد، وضوح مال وقو وفرص تتعلق بالمكاسب والهدايا، قوة عاطفة تظهر مثل قرار باستقرار، مشتت الاتجاهات وتغيرات متلاحقة، مغازلات مع الحبيب، امر مالي يظهر عندك مساء

العقرب: تحدد مسارك وتضع هدف امامك نهارك فيه تاخير وملل وتاجيل ونميمة، كان لديك قصة تتعلق بالتاجيل والتسويف وبوصول القمر لبرجك، تطمئن وتنفض عنك غبار التعب والوهن، القوة دخلت والانتصار دخل وتبدأ بمحاصرة التهديدات السابقة

القوس: يحمل لك نهارك ترفيه عن النفس وكل ما تتمناه تدركه تخلى عن بعض الاشياء، الوقت يدعمك ويساعدك وتجد نفسك امام مفترق طريق، ازمة مساء بانتقال القمر للعقرب تصبح شديد القلق والارتباك ويفتضح امرك وتدافع عن كرامتك ومصالحك

الجدي: نهار متعب، حاول ان تتنفس وتقدم افضل ما عندك ولا تستخف بالعمل فنهارك يحمل اعمال متنوعة، حاول ألا تجازف بمركزك الاجتماعي حتى لا تسبب الفشل لنفسك، بانتقال القمر لبرج العقرب مساء تنتقل لمرحلة إيجابية وتسمع مباحثات مع الاصدقاء، فترة جريئة للتحرك بكل الاتجاهات في المساء، مرهف الحس تتلقى عرض او دعوة

الدلو: انت اليوم غير ما كنت عليه في الفترة الماضية، لديك استعداد فوري حتى تتحرك وتتحمس من جديد، جرب ان تعمل اتصالات وتجري مفاوضات، نهار مناسب، مساء تدخل فترة متعبة بانتقال القمر لمربعك في برج العقرب، تترك صورة إيجابية عنك لانك الفترة القادمة تتحمل مسؤولية وتعمل تعديل على اسلوب عملك حتى تصل لتسوية مسائل عالقة في اليومين القادمين، العمل ينتظرك مساء وتعامل مع غرباء، كن على الحياد إياك والغضب ابتعد عن الاخطاء لا تقحم نفسك في مسائل شائكة

الحوت: انفراجات في نهارك على صعيد امور مالية وعمليات بيع وشراء، تبحث في قضايا تخص استشفاء او تفاصيل قضية ختصة بك، تجمع الملاحظات وتوظفها في المكان الصح، الحركة والتواصل مساء، تعالج مواضيع تخص سفر واستقبال زوار واتصالات، فترتك ايجابية للبيع والشراء فيها حركة وتواصل واستقبال