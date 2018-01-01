البنتاغون يرد على الدفاع الروسية بخصوص الطائرات المسيرة

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الطائرات من دون طيار المستخدمة في الهجوم على منشآت عسكرية روسية يمكن الحصول عليها بسهولة وهي تباع في الأسواق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أدريان رينكين غيلوي، إن تقنيات مشابهة للّتي تم استخدامها في الهجوم على منشآت عسكرية روسية، سبق وأن استعملها مسلحو "داعش"، مضيفا أن "هذه الأجهزة والتقنيات يمكن الحصول عليها بسهولة في الأسواق، وهذا أمر يدعو للقلق".

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سابقا اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم باستخدام طائرات بدون طيار على قاعدة "حميميم" ونقطة دعم القوات البحرية الروسية بمدينة طرطوس الساحلية السورية السبت الماضي.

وورد في بيان وزارة الدفاع الروسية: "رصدت وسائط الدفاع الجوي الروسية مع حلول الظلام الليلة الماضية وعلى مسافة بعيدة عن حميميم 13 هدفا جويا مجهولة الهوية كانت تقترب من أجواء المواقع الروسية في قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية شمال غربي سوريا".

وأوضحت أن "10 أهداف اتجهت نحو حميميم، فيما تابعت 3 تحليقها باتجاه طرطوس، استهدفتها وسائط الدفاع الجوي الروسية وصدتها جميعها" حيث تم الإستيلاء على ست طائرات منها على الاقل بحالة سليمة و يجري فحصها و فحص ذخيرتها , و قالت الدفاع الروسية ان الارهابيين لأول مرة يستخدمون تقنيات التوجيه بالأقمار الصناعية و لأول مرة يسيرون طائرة يمكنها الطيران لمسافة 100 كلم.