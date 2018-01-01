الطائرات التي هاجمت "حميميم" مرتبطه بأقمار صناعية غربية و إنتاج دولة متقدمة

جهينة نيوز

قالت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات التي هاجمت قاعدة حميميم و مركز طرطوس اللوجستي لم تؤثر على عمل القاعدتين الروسيتين, و أكد أن الطائرات تمت صناعتها في دول متقدمة تقنياً و قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو " الهجمات الجوية التي تم تنفيذها على المنشآت الروسية في سوريا، لم تحدث أضرار، ولا زالت قاعدة حميميم العسكرية ومركز طرطوس اللوجستي يقومون بمهامهم الاعتيادية كما هو مخطط."

و أضاف وزير الدفاع الروسي بحسب قاعدة حميميم "الطائرات التي تم استخدامها لابد وأن تكون قد وصلت من احدى الدول المتطورة تكنولوجياً، فالطائرات كانت على اتصال مباشر بالأقمار الصناعية وتمتلك أنظمة تحكم مع تحديد مواقع وتتلقى إشارة لرمي المتفجرات عند الموقع المستهدف."

و كانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق أن الطائرات التي هاجمت القاعدة أسقط منها خمس طائرات بواسطة صواريخ و مدافع منظومة بانتسر اس 1 و لكن تم السيطرة على ست طائرات منها بواسطة أسلحة الحرب الإلكترونية و يجري فحصها لتحديد مكان صناعتها و مكان إنطلاقها, فضلاً عن فحص القنابل المستخدمة.

و أكدت وزارة الدفاع أن الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها قادرة على ضرب هدف على بعد 100 كلم و هو مايؤلها لضرب و تهديد اي دولة في العالم, و أكدت الوزارة أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها تقنية تحديد المواقع و التوجيه من قبل العصابات الإرهابية.