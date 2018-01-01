تنسيقيات المسلحين: انفجار عنيف يهزّ معبر باب الهوى

جهينة نيوز

ذكرت تنسيقيات المسلحين ان انفجارا عنيفا وقع بسيارة مفخخة كانت مركونة أمام مبنى “محكمة الدانا” التابعة للمجموعات المسلحة في ريف إدلب الشمالي عند معبر باب الهوى على الحدود السورية – التركية.

فيما أفادت مصادر إعلامية عن انفجار سيارة لجيش الإحتلال التركي بعد استهدافها بقذيفة "أر بي جي" من قِبل مجهولين أثناء مرور رتل عسكري لجيش الاحتلال التركي، بالقرب من قرية زريتا غربي مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي، مما أدى لحالة استنفار وهلع بين الجنود الأتراك وإطلاق النار بشكل عشوائي، بحسب ما أوردته تنسيقيات المسلحين، في حين قالت تنسيقيات أخرى ان السيارة انفجرت عقب استهدافها بلغم موجه.

هذا و لم تشر المعلومات الى سقوط قتلى في صفوف جنود الاحتلال التركي, حيث لا معلومات عن عدد القتلى في صفوف قوات الاحتلال التركي.