بالصور..اليوم العالمي لخلع السروال

جهينة نيوز:

شارك عدد من ركاب المترو في عدة دول بـ "اليوم العالمي لخلع السروال"، حيث حرص عدد من ركاب المترو في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على سبيل المثال على خلع سراويلهم والاكتفاء بالملابس الداخلية.

وركوب قطار الأنفاق بلا سراويل هو حدث سنوي بدأ عام 2002 من قبل مجموعة Improv Everywhere في نيويورك، والهدف منه هو أن يرتدي الركاب الملابس الشتوية العادية دون السراويل.

درجات الحرارة المنخفضة هذا العام لم تمنع بعض الركاب من الاحتفال في هذا الحدث حيث يتصرف المشاركون كما لو أنهم لا يعرفون بعضهم البعض، وهم يرتدون المعاطف الشتوية، القبعات، الأوشحة والقفازات. والشيء الوحيد غير العادي هو عدم وجود السراويل.

المصدر CNN