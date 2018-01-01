العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 20 جثة لنساء أعدمهن داعش الارهابي في الموصل

جهينة نيوز:

اعلن مصدر عراقي في شرطة نينوى، الاثنين، عن العثور على مقبرة جماعية تضم 20 جثة لنساء، على أجسادهن آثار تعذيب غربي الموصل.

وقال المقدم عمر الحجار: "عثر اليوم على مقبرة جماعية تضم 20 جثة لنساء خلال عملية رفع الأنقاض في الساحل الأيمن من مدينة الموصل"، بحسب ما نقلته وكالة الانباء الالمانية.

وأضاف ان "القوات الأمنية أقدمت على انتشال الجثث بالكامل مع بطاقاتهن الشخصية، وتم تسليمهن للطب العدلي الشرعي بالموصل للتعرف عليهن وتسليمهن إلى ذويهن".

وبين ان "الضحايا تم إعدامهن من قبل عناصر داعش خلال محاولتهن الهروب باتجاه الساحل الأيسر لمدينة الموصل خلال عمليات التحرير العام الماضي".