فرنسا.. 17% نسبة ارتفاع طلبات اللجوء في 2017

جهينة نيوز:

كشف تقرير لمكتب حماية اللاجئين في فرنسا، اليوم الإثنين، ارتفاع طلبات اللجوء المقدمة في البلاد عام 2017، بنسبة 17 بالمئة مقارنة بعام 2016.

وأوضح التقرير أن "عدد طلبات اللجوء في البلاد وصل العام الماضي، إلى 100 ألف و 412 طلبًا، معظمها من بلدان ألبانيا، وأفغانستان، وهايتي، والسودان".

وأظهر التقرير تقديم 7 آلاف و630 شخصًا من ألبانيا طلبات لجوء في 2017، و5 آلاف و987 من أفغانستان، و4 آلاف و934 من هايتي، و4 آلاف و486 من السودان

وأشار إلى موافقة السلطات على ما نسبته 36 بالمئة من طلبات اللجوء عام 2016، وعلى 38 بالمئة خلال 2017.

من جانب أخر، تتفاقم مشاكل السكن التي يعانيها طالبو اللجوء جراء نقص المخيمات عقب هدم مخيم اللاجئين في مدينة كاليه، شمالي البلاد، عام 2016، بحسب التقرير.

ويكافح طالبو اللجوء القادمين إلى العاصمة باريس ضد الجوع والبرد والفقر في خيام أقاموها بشوارع المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن منظمات مدنية تنتقد مرارًا عدم توفير السلطات الإمكانات المناسبة لطالبي اللجوء في البلاد وخاصة للأطفال منهم.

وأقدمت مجموعة من إحدى المنظمات الإغاثية الشهر الماضي، على كتابة عبارة "استضافة فظيعة"، على جدار مبنى وزارة الهجرة والاندماج من أجل لفت الانتباه إلى الظروف السيئة التي يعانيها طالبو اللجوء.