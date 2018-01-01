البحرين.. رفع أسعار البنزين

جهينة نيوز:

أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية، الإثنين، عن رفع أسعار الجازولين (البنزين) بنوعية الجيد والممتاز لعام 2018، بناءاً على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية.

وقالت الهيئة في بيان، إنه تقرر تطبيق الأسعار المُعدَّلة بأن يباع الجازولين الجيد (91 أوكتين) بسعر 0.140 دينار (0.37 دولار) للتر من 0.125 دينار (0.33 دولار) بارتفاع 12 بالمائة.

وبموجب القرار، سيباع لتر الجازولين الممتاز (95 أوكتين) بسعر 0.200 دينار (0.53 دولار) للتر الذي كان يبلغ 0.160 دينار (0.42 دولار) بزيادة 25 بالمائة.

تعد هذه الزيادة، الثالثة لأسعار البنزين منذ 2016 في ظل سياسة الحكومة لزيادة إيراداتها لتخفيف العجز المالي الذي تواجهه البلاد.

البيان زاد: "بلغ مستوى الدعم لوقود الجازولين الجيد والممتاز في العام الماضي 41 مليون دينار (108.8 ملايين دولار) ومن المتوقع أن يبلغ مستوى الدعم في سنة 2018 إلى أكثر من 66 مليون دينار (175 مليون دولار)".

وما يزال سعر الجازولين الجيد المعدل، مدعوماً في البحرين بنسبة 33 بالمائة، كما يُباع حالياً بدول الخليج بأسعار تتراوح بين 0.180 - 0.205 دينار (0.48 - 0.54 دولار) للتر الواحد، بحسب البيان.

وصرح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني، بأن أسعار النفط العالمية اتخذت منذ 2016 اتجاه تصاعدي، تلاها ارتفاع في أسعار مشتقات البترول.

آل خليفة قال وفق البيان: "اعتمدت عدد من الدول الخليجية آلية لتعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري لتتواكب مع الأسعار العالمية، الا أن نظيرتها بالبحرين ظلت ثابتة في العامين الماضيين رغم الارتفاع العالمي".

تأتي زيادة المحروقات التي بدأت قبل العام الماضي التي شملت رفع أسعار الجازولين وأسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية معلنة لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات لمواجهة العجز المالي المتفاقم في الميزانية العامة مع هبوط أسعار النفط التي تشكل الموارد الرئيسية للدولة.