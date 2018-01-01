موراي يكشف خضوعه لجراحة ويعلن خطته للموسم الجديد

جهينة نيوز:

خضع لاعب التنس البريطاني، آندي موراي، الحائز على ثلاثة ألقاب، ضمن البطولات الأربع الكبرى، لجراحة في أعلى الفخذ، اليوم الاثنين، ويبدو مصمما على العودة للملاعب، قبل بطولة ويمبلدون هذا العام.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، في أي مباراة رسمية لمدة ستة أشهر، كما انسحب الأسبوع الماضي من بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال موراي على صفحته عبر "فيسبوك": "خضعت اليوم لجراحة ناجحة في أعلى الفخذ الأيمن، في مستشفى سانت فنسنت في ملبورن".

وأضاف: "أريد أن أوجه الشكر للطبيب جون أودنول، وكافة أفراد الطاقم المعاون الذين وفروا لي الرعاية.. أتطلع قدما للعودة للمنافسات في موسم الملاعب العشبية".

وتابع: "أشكر الجميع على ما قدموه لي من أمنيات طيبة ودعم، خلال الأيام القليلة الماضية.. سأعود من هذه النقطة".

وتراجع ترتيب موراي إلى المركز 19 في التصنيف العالمي، بعد أن أنهى موسم 2016 وهو في الصدارة.

وأضاف موراي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لم أعتزل اللعبة بعد، وسأنافس مجددا على أعلى المستويات.. أنا متفائل إزاء المستقبل، وسعيد للغاية بنتيجة الجراحة التي أجريتها".

ويتوقع عودة موراي إلى بلاده في غضون أسبوع أو اثنين، لمواصلة التعافي وإعادة التأهيل.

وسبق لموراي، الفائز مرتين بلقب ويمبلدون، وحامل ذهبية اولمبياد ريو 2016، أن خضع لجراحة في منطقة أسفل الظهر نهاية عام 2013.

بعدها فاز بلقب ويمبلدون للمرة الثانية في 2016، مقدما ما يمكن وصفه بأفضل أداء، خلال مسيرته الرياضية.

لكن بوادر القلق بدأت في الظهور، من إصابة أعلى الفخذ في الموسم الماضي، في فرنسا المفتوحة، التي وصل فيها إلى الدور قبل النهائي، كما ظهر في ويمبلدون وهو يعرج.

ومع مواجهة موراي، احتمال امتداد فترة غيابه عن الملاعب، لما يقرب من عام كامل، فإنه يقول إنه إذا نجح في استعادة 95 في المئة من لياقته، ومستواه المثالي، فسيكون حينها قادرا على المنافسة في البطولات الكبرى.

وأضاف: "يرى الأطباء أن حالة الفخذ ستتحسن عما كانت عليه العام الماضي.. وفي الواقع فإنني كنت أقدم أداء جيدا قبل عام، لقد كنت الأول عالميا، بالتأكيد لن أشارك في نفس عدد البطولات، التي شاركت فيها العام الماضي، ولن أحاول استعادة صدارة الترتيب العالمي".

وأردف: "سأقلص مشاركاتي في البطولات، وسأركز على الفوز بألقاب وبطولات كبرى، أكثر من التركيز على تحقيق تقدم في التصنيف العالمي.. فإذا نجحت في استعادة 95 في المئة من صورتي المثالية، أعتقد أن هذا سيكون دون شك، كافيا للمنافسة على أعلى المستويات".