"الأونروا" ترد على دعوات نتنياهو لإغلاقها!؟

جهينة نيوز

قالت "الأونروا" إن مهامها تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يقدم أعضاؤها دعما قويا وواسعا لعمل الوكالة في مجالات التنمية البشرية والإنسانية في الشرق الأوسط.

وأضاف الناطق الرسمي باسم "الأونروا" سامي مشعشع في بيان صحفي اليوم، ردا على تصريحات ودعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإغلاقها، "أن ما يعمل على إدامة أزمة اللاجئين هو فشل الأطراف في التعامل مع القضية، وهذا بحاجة لأن يتم حله من قبل أطراف الصراع في سياق محادثات التسوية، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهو يتطلب مشاركة فاعلة من قبل المجتمع الدولي".

وشدد مشعشع على أن "الأونروا" مكلفة من الجمعية العامة بمواصلة خدماتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية لاجئي فلسطين.

وكان نتنياهو، كرر الأحد، دعوته لإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد أيام من تهديد الرئيس الأمريكي بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، معلنا عن تأييده تقليص التمويل الأمريكي للوكالة.

المصدر: معا