اعتداء إرهابي يسبب قطع الكهرباء عن السويداء

جهينة نيوز

خرقت المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر بالمنطقة الجنوبية عبر استهدافها منطقة الكوم بريف السويداء الجنوبي بعدد من القذائف الصاروخية تسببت بانهيار برج توتر عال وانقطاع التيار الكهربائي عن محافظة السويداء.

وأوضح مصدر في وزارة الكهرباء في تصريح لـ سانا أن مجموعات مسلحة استهدفت منطقة الكوم بريف السويداء المحاذية للحدود الادارية لريف درعا الشرقي بعدد من القذائف الصاروخية ما أدى إلى انهيار برج توتر عال (230 ك.ف) التابع لخط كهرباء تشرين الكوم المغذي لمحافظة السويداء ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن ورشات الكهرباء تعمل منذ الصباح بكامل طاقتها لإصلاح الاضرار بأسرع وقت ممكن في حين يتم العمل لتأمين تغذية بديلة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة التغذية الكهربائية للمحافظة.