صدور نتائج اختبار قيد اللغة الأجنبية في درجة الدكتوراه بجامعة حماة

جهينة نيوز

أعلنت جامعة حماة نتائج اختبار قيد اللغة الأجنبية في درجة الدكتوراه والذي تم إجراؤه الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان في تصريح اليوم أن عدد الطلاب المتقدمين إلى امتحان اللغتين الانكليزية والفرنسية بلغ 24 طالبا وطالبة مبينا أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين من خلال لوحة الإعلانات بالمعهد العالي للغات أو عبر موقع الجامعة الالكتروني.

وكانت جامعة حماة أصدرت الأسبوع الماضي أسماء الطلاب الناجحين في مفاضلة درجة الماجستير وفق نظام التعليم النظامي والموازي في كليات الطب البيطري والاقتصاد والآداب.