خريطة للسيطرة على قريتي "نيباز الشمالي" و"اعجاز" في ريف إدلب الجنوبي الشرقي

الإثنين, 8 كانون الثاني 2018 الساعة 10:18 | شؤون محلية, أخبار محلية

خريطة للسيطرة على قريتي

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