بالخريطة.. وضعية تقدم الجيش وفك الطوق عن إدارة المركبات العسكرية في حرستا بريف دمشق

الإثنين, 8 كانون الثاني 2018 الساعة 10:15 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالخريطة.. وضعية تقدم الجيش وفك الطوق عن إدارة المركبات العسكرية في حرستا بريف دمشق

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