الكشف عن روتين ترامب اليومي؟

جهينة نيوز

يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومه في وقت متأخر أكثر مقارنة بالأيام الأولى من الرئاسة، ويعقد اجتماعات أقل، ويقضي المزيد من الوقت بمشاهدة التلفاز، ونشر الرسائل على "تويتر" وإجراء المكالمات الهاتفية.

ويبدأ ترامب يومه الساعة الحادية عشرة صباحا بمناقشة قضايا الاستخبارات وقضايا الأمن القومي. وقبل ذلك، يضم جدوله، من الساعة الثامنة إلى الحادية عشرة صباحا، "حل المسائل الإدارية" في المكتب البيضاوي. ويقوم ترامب خلال هذه الفترة بمشاهدة التلفاز، وإجراء المكالمات الهاتفية ونشر الرسائل على "تويتر"، بحسب ما ذكرت بوابة "أكسيوس".

ويعمل ترامب في المكتب البيضاوي حتى الساعة السادسة مساء. وقالت البوابة، أنه في الوقت الحالى يعقد اجتماعا أو اجتماعين في اليوم ومعظم الوقت يقوم بإجراء مكالمات هاتفية أو مشاهدة البرامج الإخبارية في غرفة الطعام، التي تقع بجوار مكتب الرئيس. ويعود ترامب في نهاية اليوم إلى الجزء السكني من البيت الأبيض، حيث يشاهد التلفاز مرة أخرى أو يجري اتصالات هاتفية.

وكما تلاحظ البوابة، في الأيام الأولى من الرئاسة، كان ترامب يبدأ العمل في وقت أبكر وينهي يومه في وقت متأخر أكثر. وكان يعقد اجتماعات خلال وجبة الإفطار، ويختتم الإحاطات الاستخباراتية في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز، بتعليق، "أن الرئيس يقضي في الصباح وقته في البيت الأبيض والمكتب البيضاوي". وأضافت "وخلال هذا الوقت يجري اتصالات مستمرة مع الموظفين ورجال الكونغرس والوزراء وقادة الدول الأجنبية".

وذكر المنشور، أن الرئيس الأمريكي الـ 43 جورج ووكر بوش، كان يأتي عادة إلى المكتب البيضاوي حوالي الساعة 06.45 صباحا. كما كان الرئيس أوباما السابق، يبدأ يوم عمله في المكتب البيضاوي في وقت مبكر، بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحا.