"أحرار الشام" تعلن النفير لصدّ تقدم الجيش وتحمّل "تحرير الشام" مسؤولية التقدم

جهينة نيوز

أعلنت "حركة أحرار الشام" عن النفير العام لمسلحيها بغية التصدي للتقدم الكبير الذي يحرزه الجيش وحلفاؤه في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وحمّلت "الحركة" عبر بيانٍ لها "هيئة تحرير الشام" المسؤولية عن تقدم الجيش بسبب استحواذها على مقرات وسلاح ومستودعات الفصائل المسلحة.

كما ردّت "الحركة" على اتهامات "هيئة تحرير الشام" للفصائل المسلحة منها "حركة أحرار الشام" بـ "التقاعس" حيث قالت: "من المؤسف إلقاء اللوم على الفصائل واتهامها بالتقاعس والخيانة ممن كان يدعي امتلاكه لمعظم قوة الساحة وأنه هو الأجدر بالدفاع عنها وقام بناء على ذلك بالسيطرة على الشمال وتفكيك أكثر الفصائل وإضعاف المتبقي منها".