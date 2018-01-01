أبراج يوم الأثنين 2018/1/8 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ٨/١/٢٠١٨: شديد العاطفة والانفعال والشاعرية يخطط لأهداف بعيدة الامد عنده ذكاء ونشاط وحيوية يحب المعرفة، يميل للتفكير أحيانا يقوم بالفعل قبل التفكير طباعه حادة عملي ويمثل الرومنسية بشكل اقل طموحاته اكبر واهدافه ذات توجه اجتماعي لديه قدرة على التحليل ويمكن ان يصل لمراكز لانه يدقق بالتفاصيل، تحمل لك هذه السنة توخي حذر وتغييرات جذرية وبدء مشروع جديد وتسمع النصائح، التحلي بالصبر والمرونة تساعدك في تخطي الصعاب، انتبه على صعيد الاولاد، على الصعيد الايجابي علاقات ايجابية وترقيات ومناصب ومراكز تفاءل

الحمل: نهار عصبي ومزاجي وطباعك متقلبة لا تبالغ بالامور، انفراجات اذا كنت هادئ، اعتمد على ذاتك وليكن عندك عزم وتصميم وقاوم الاغراءات حضر لشؤون شراكة عاطفية، الخصم شرس كن حذرا منه ومرر هذا اليوم بخير

الثور: لا تختلف مع زميل او جيران بسبب العمل الكثير، لا تخالف القوانين، تركض وتسعا احتمال تاجيل عمل او تترك عمل حاول ان تكون هادئ وانتبه لصحتك وغذائك

الجوزاء: اجواء جيدة تحتل مكانة اولى وحظوظ ومملوء وجهك بالفرح والسعادة، ابتسامتك عريضة تتغلب بها على خصمك، لقاء مع الاحبة وصوتك مسموع تحصل على مكافأة مادية مسؤولية اولاد او مشكلة قديمة تخص ولد، نهار جيد لخبر يخص اولاد او تغيير اقامة

السرطان: متعب وحزين، تركز عل عملك لا تختلق مشاكل مع العائلة فشغلك الشاغل هو العائلة، يفترض ان تحل خلافاتك، العجرفة غير مناسبة كن حذرا من بعض الاعطال والتصليحات، يوم عابر ومؤقت، حاول تنظيف افكارك من القلق والوساوس، انتبه لصحتك وغذائك

الاسد: يوم جيد للتفاهم مع غيرك او تتمسك بفكرة معينة قد تكون على خطأ لكن تسبب لنفسك بعض الارباك، حاول ان تتفاهم مع أحبائك ومع الناس وتعمل زيارات وتحل مشاكلك لان نهارك يساعدك لتتمل سفرة قصيرة ويبشرك بنتائج مفيدة، اتكل على طرف آخر لان اليوم عندك حركة قوية

العذراء: نهار جميل فيه حركة للمعاملات المالية فواتير وقروض مجبر على ملاحقتهامصروف زائد لكن نهارك يحمل تردد وكلام متهور وتصرفات بسبب الامور المالية، كن جدي واعط نفسك الحل الشافي من الهواجس حتى تستطيع ان تواجه نهارك وتدخل الامل لحياتك وتستفيد من ورقة مصرفية او ادارية ممكن هدية او مكسب، خطة جديدة بامكانك تنفيذها اليوم

الميزان: القمر ببرجك مما يدعو للتفكير جديا بادخال عنصر على حياتك الشخصية، نقلة نوعية حتى لو امر صغير يطرا على حياتك اليوم، هواية جدبدة وتفتح صفحة جديدة، اذا لم تسمع خبرا في الامس تسمعه اليوم، الاجواء ايجابية معلومات هامة تنتظرها ورقة رابحة بشأن قانون او اسهم او اموال

العقرب: هدوء وسكينة، الاجواء بطيئة لان القمر في البرج الذي يسبقك، لن تمشي امورك كما تريد انتبه من افكار سوداء تشوش فكرك وتغرق بها، ترفيه عن نفسك تريد الذهاب الى الاصدقاء، يخيب املك، تريد التعبير عن سعادتك لكنك لا تقدر، لا تبك على شيء، الضربة التي لا تميت تزيدك قوة

القوس: اليوم اجمل، تنشط فيه وتقدم وترفع من معنوياتك، مناسب للسهر ممتع، تحقيق نوع من الولادة الجديدة، دعم متبادل نجاح احتمال خبر في الافق حول معرفة او اشياء مخفية، وضع يخصك، يوم تعمل فيه لقاءات دعوات، معارف توصلك لما تريد وتحصل على حقك، القمر لصالحك يعطيك النشاط الاجتماعي ويظهر أصدقاء في محيطك

الجدي: الجو ضاغط، تتامل مع الناس كي لا تبقى وحيدا، يوم فيه طلة إعلامية او عمل ضمن مجموعة او لديك طاقة جرب توظيفها بالاعتماد على نبرة صوتك او سمعتك الطيبة، اذا شعرت بالهزيمة لا تنفعل ولا تنتقد، تسمع صوتك وحدسك واذا حاول احد ان يطعنك فهو يتمنى ان يكون مثلك ويعجز عن هذا، انتبه لا تفرض رايك

الدلو: تركض بجميع الاتجاهات، نهار جيد واجواء تحمل لك سفر واطلاع على ثقافات واختبار تجربة جديدة وطموحات تلاحقها احتمال اتصال من مسافات بعيدة، زوار من بعيد، للبعض مطلوب التقاط انفاس اقترح مشاؤيع جديدة تحمل حظوظ

الحوت: لتكن اوراقك مضبوطة وحاول انجازها، نهارك يعكس ايجابيا على مستقبلك المهني، وضح الصورة وحاول تسهيل امورك وابحث عن قواسم مشنركة مع الاخرين، انتبه من عملية سطو مالي عليك تحكي بميراث او جدال بالاسرة حول المال، حاول عمل مصالحات، ممنوع اهمال نهارك