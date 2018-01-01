الجيش السوري يفك الحصار عن إدارة المركبات في حرستا

جهينة نيوز:

تمكن الجيش السوري من فك الحصار المفروض من قبل الميليشيات المسلحة على إدارة المركبات العسكرية في منطقة حرستا بريف دمشق الشرقي.

وأفاد التلفزيون السوري بأن وحدات من الجيش تمكنت من الوصول إلى الحامية المحاصرة في الإدارة بعد معارك عنيفة استمرت عدة أيام قتل على إثرها عشرات المسلحين باعتراف تنسيقياتهم.

وبدات وحدات من الجيش بإدخال الإمدادات والتعزيزات العسكرية إلى المنطقة بهدف استكمال العملية وتطهير محيط الإدارة من الميليشيات المسلحة بشكل كامل.

هذا وشن المسلحين منذ عدة ايام هجوما عنيفا على نقاط الجيش المتمركزة في محيط إدارة المركبات في حرستا بريف دمشق وقاموا بتفجير سيارة مفخخة تمكنوا على اثرها من حصار الادارة.