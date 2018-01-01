هيلي: تغريدة ترامب "نبهت" كيم وأوضحت مخاطر المواجهة

جهينة نيوم:

لفتت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي اليوم إلى أن "تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص امتلاكه زرا نوويا أكبر مما يمتلكه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "نبهت" كيم وأوضحت مخاطر المواجهة النووية".

وقالت هيلي لدى سؤالها في برنامج تبثه شبكة "إيه.بي.سي" عما إذا كانت تغريدة ترامب فكرة صائبة: "أعتقد أن عليه (ترامب) دائما إبقاء كيم متنبها. من المهم جدا ألا نسمح له أبدا بالغطرسة الشديدة التي لا يدرك معها حقيقة ما سيحدث إذا بدأ حربا نووية"، مضيفة أن "كوريا الشمالية يجب أن تدرك بوضوح أن الولايات المتحدة لن تخفف الضغط على كيم".

وتابعت "لن نسمح لهم بتضخيم حقيقة أن لديهم زرا على مكتبهم ويستطيعون تدمير أميركا. نريد دائما أن نذكرهم بأن بإمكاننا تدميرهم أيضا، لذا عليكم التحلي بأعلى درجات الحذر والحرص في أقوالكم وأفعالكم"