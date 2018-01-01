الراين يفيض ويعرقل الملاحة

جهينة نيوز:

واصلت مستويات المياه على طول نهر الراين في المانيا بالارتفاع اليوم الأحد (السابع من كانون الثاني 2018)، فيما تعرقلت الملاحة في كثير من طرق النقل الرئيسية أو توقفت بالكامل.

وفي ماينتس، حيث يلتقي نهرا الراين وماين، وصل منسوب المياه في الراين لـ3ر6 أمتار، أي أعلى من المتوسط الذي يبلغ ثلاثة أمتار في هذا الجزء من النهر، حسبما قالت هيئة الفيضانات. ومن المتوقع أن يصل منسوب المياه ل 6.4 أمتار بحلول مساء اليوم.

وتسببت الأمطار الغزيرة وذوبان الجليد جنوبي ألمانيا في فيضانات وارتفاع مستويات المياه في عدة أنهار من بينها الراين والموزل والدانوب. وعلى امتداد نحو 180 كيلومتراً من الراين بين مدينتي دويسبورغ وكوبلنتس، توقفت الملاحة بشكل تام.

وفي كولونيا توقفت الملاحة بالكامل مساء أمس. وفاض النهر على ضفتيه بالفعل في عدة مواقع، ومن المتوقع أن تواصل مناسيب المياه الارتفاع. ودفع الارتفاع السريع لمستويات المياه سكان بعض القرى والمدن الواقعة على طول مجرى النهر إلى وضع أكياس الرمال وإزالة المياه من الأقبية وإخلاء المنازل