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من إدارة المركبات في حرستا حيث سيطر الجيش السوري على نقاط شرق مبنى المحافظة
الأحد, 7 كانون الثاني 2018 الساعة 19:20 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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جهينة نيوز:
من إدارة المركبات في حرستا حيث سيطر الجيش السوري على نقاط شرق مبنى المحافظة
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