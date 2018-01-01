مشاهد من استعادة السيطرة على عدة قرى وبلدات بريف ادلب الجنوبي الشرقي

الأحد, 7 كانون الثاني 2018 الساعة 18:20 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

مشاهد من استعادة السيطرة على عدة قرى وبلدات بريف ادلب الجنوبي الشرقي


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