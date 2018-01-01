آوروبا تطالب روسيا بـ 1.4 مليار تعويضات عن العقوبات الروسية على الاتحاد الاوروبي

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قرر مطالبة روسيا عبر منظمة التجارة العالمية بتعويضه 1,4 مليار يورو سنويا قيمة خسائره من العقوبات الجوابية الروسية التي حظرت استيراد خنزيره.

فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للعلاقات الدولية، اعتبر مساعي الاتحاد الأوروبي لا شرعية، وتساءل أين كانت منظمة التجارة العالمية بعد القيود التي فرضها الغرب على الشركات الروسية ويسميها عقوبات، وعن السبب من وراء المعايير المزدوجة التي يلجؤون إلى تبنيها.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، قد فرض منذ 2014 عقوبات ضد قطاعات محددة في الاقتصاد الروسي ولا يزال يمددها بشكل دوري، دون أن تتدخل منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي سيحمل روسيا على التفكير بالجدوى من وراء استمرار عضويتها في التجارة العالمية إذا ما تدخلت ولم تنصف روسيا.

و يذكر ان الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على روسيا بعد قرار امريكي بفرض هذه العقوبات بعد إستفتاء القرم الروسية, و للمفارقة فإن الاتحاد الآوروبي نفذ العقوبات ضد روسيا و تكبد خسائر فادحة , في حين إستمرت الشركات الامريكية في العمل داخل روسيا, و نتيجة تلك العقوبات فرضت موسكو عقوبات مضادة على الاتحاد الآوروبي.