إنستغرام يحذف رسالة شريهان لعهد التميمي

جهينة نيوز:

أكدت الفنانة المصرية شريهان أن إدارة موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي حذف رسالة وجهتها للفتاة الفلسطينية عهد التميمي، المعتقلة في السجون الإسرائيلية.

ونشرت شريهان في تغريدة على "تويتر" صورة للرسالة المحذوفة، التي جاء في مقدمتها: "صغيرتي.. كل عام وأنتِ الخير والعهد للكرامة والصمود والعزة وانتصار الحق على الباطل، منتصرة بإذن الله لحقك في الحياة الكريمة.. لحريتك.. لشعبك.. لأرضك.. لعرضك لوطنك.. ولنا".

حَذَفَت إدارة الإنستجرام رسالتي لكي يا صغيرتي سناً .. و لكنك كبيرة وعظيمة جداً إرادةً وصبراً وإصراراً وصموداً .. صوتك هو الحق يا من قولتي أن الإحتلال يمنعني من أني أحلم !!! صوتك هو الحق يا يا عهد، واللهم لا تجعلني أقول أو أؤيد أو أدعم غير الحق.

واعتقلت القوات الإسرائيلية عهد التميمي ووالدتها ناريمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثقها وهي تضرب جنديين إسرائيليين في محاولة لطردهما من ساحة بيتها في قرية النبي صالح شمالي رام الله.

المصدر RT