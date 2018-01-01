فقدان كامل طاقم ناقلة النفط الإيرانية بعد حادث اصطدام في الصين

جهينة نيوز:

اعلنت السلطات الصينية ان النيران ما زالت مشتعلة في ناقلة نفط ايرانية فقد طاقمها المكون من 32 شخصا، في بحر الصين الشرقي بعد اصطدامها بسفينة شحن صينية، مؤكدة انها تسعى الى احتواء تسرب للمحروقات.

وقالت وزارة النقل الصينية في بيان ان ناقلة النفط "سانشي" كانت تحمل 136 الف طنا من المحروقات "اشتعلت بالكامل" اثر الحادث الذي وقع السبت نحو الساعة 20,00 (12,00 ت غ) على بعد حوالى 300 كلم عن الساحل.

واوضحت الوزارة انه "حوالى الساعة والواحدة بتوقيت غرينتش كان الحريق مستمرا في ناقلة النفط العائمة بينما شوهدت بقع نفطية على سطح المياه"، بدون ان تحدد حجم التسرب النفطي.

واوضحت ان طاقم ناقلة النفط من 32 شخصا هم 30 ايرانيا وبنغلادشيين اثنين ما زال مفقودا. وقالت ان عمليات الانقاذ تتكثف.

اما سفينة الشحن الصينية، فقد قالت الوزارة انها "لم تصب باضرار تعرض امنها للخطر"، لافتة الى انه تم انقاذ طاقمها.

ووقع الحادث على بعد حوالى 160 ميلا بحريا (300 كلم) شرق مصب نهر يانغتسي غير البعيد عن مدينة شنغهاي بشرق الصين.

وظهرت في لقطات بثتها قناة التلفزيون الحكومية الصينية السفينة وهي تشتعل وتلفها اعمدة من الدخان الكثيف.