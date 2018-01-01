الجيش السوري يقترب من «أبو الضهور» وفرار جماعي لإرهابيي «النصرة»

جهينة نيوز:

احتلت الانتصارات المتلاحقة للجيش العربي السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، صدارة الاهتمام الميداني، بعدما شغلت معركة فك الحصار عن إدارة المركبات والتقدم الحاصل على ذلك المسار الاهتمام الواسع لساعات طويلة، وعلى حين كانت الفصائل والميليشيات في مناطق إدلب تتبادل حملات الاتهامات والتخوين، كان الجيش يستكمل سيطرته على نحو 87 قرية وبلدة في الريف الإدلبي، ويقلص المسافة التي تفصله عن مطار أبو الظهور العسكري، معلناً دخول ملف إدلب مرحلة البحث الجدي في الخيارات المطروحة لحله بصورة كلية.

وقال قائد ميداني: إن قوات الجيش العربي السوري سيطرت على ناحية سنجار الاستراتيجية، والقوات القادمة من المحور الجنوبي باتت على بعد ما يقارب 15 كيلو متر عن مطار أبو الضهور العسكري، بريف إدلب.

وتابع القائد أن "الجيش السوري استعاد أيضا قرية خيارة بريف إدلب الجنوبي"، وأشار إلى "حالات فرار جماعية لمسلحي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها، مع اشتداد العمليات العسكرية".

من جانبها ذكرت وحدة الإعلام الحربي أن الجيش السوري حقق اليوم الأحد مزيدا من التقدم في محافظة إدلب، إذ سيطر على بلدة وعدة قرى مع اقترابهم من مطار أبو الضهور العسكري.

وصعد الجيش العربي السوري خلال الأيام الماضية حملته العسكرية في محافظة أدلب وتقدم نحو مطار أبو الضهور العسكري الذي سيطر عليه الإرهابيون في أيلون أيلول 2015.

وقال المرصد السوري يوم الأحد إن الجيش سيطر على أكثر من 95 قرية في حماة وإدلب منذ 22 تشرين الأول بينها نحو 60 في إدلب وحدها خلال الأربعة عشر يوما الماضية.

وأضاف المرصد أن المعارك انتقلت الآن إلى منطقة شمال غربي سنجار بعد أن سيطر الجيش السوري على البلدة.