سيدني تعاني من أحر يوم منذ 68 عام

الأحد, 7 كانون الثاني 2018 الساعة 15:11 | منوعات, منوعات

سيدني تعاني من أحر يوم منذ 68 عام

جهينة نيوز:

بلغت درجة الحرارة في مدينة سيدني بأستراليا 47.3 مئوية مسجلة أحر يوم في البلاد منذ 79 عاما.

وعانى السكان في بلدة بينرث غربي سيدني من وطأة ارتفاع درجة الحرارة.

وصدرت عن السلطات المختصة تحذيرات من اندلاع النيران في عدة أماكن في منطقة سيدني الكبرى، كما حظرت السلطات إضرام النيران في المدينة.

وانخفضت درجة الحرارة قليلا يوم الأحد بعدما بلغت 47.8 مئوية.

وعانى لاعبو فريق الكريكت الانجليزي من ارتفاع درجة حرارة قياسية خلال مباراتهم في أستراليا.

كما اضطر لاعبو التنس الذين يشاركون في بطولة أستراليا الدولية إلى ترك حلبة السباق بعدما فاقت درجة الحرارة 40 درجة مئوية.


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