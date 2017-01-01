مرسوم تشريعي بتمديد عمل المرسوم رقم 4 للعام 2017 لمدة سنة إضافية الخاص بعقود ذوي الشهداء و تشغيل الشباب

جهينة نيوز

اصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2018 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2017 لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بأحكامه.

وكان المرسوم 4 للعام 2017 قد نص على جواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب.

وحدّد المرسوم شروط تثبيت العامل المؤقت بأن يكون بعمل ذي طبيعة دائمة، ومضى على استخدامه أو التعاقد معه بشكل مستمر من تاريخ صدور المرسوم مدة سنة في الجهة التي يعمل لديها، باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة التي يشترط أن يكون قد تم استخدامه أو تعاقده معها لمدة سنتين بشكل دائم..

ويتم حسب المرسوم تثبيت العاملين المشمولين بأحكام المرسوم على الملاك في حال توفر الشاغر وفي حال عدم توفره يتم تثبيتهم على شاغر محدث حُكماً لهذه الغاية.