إحتجاجاً على ارتفاع الاسعار سعودي يحاول احراق محطة بنزين

جهينة نيوز

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لشخص يشعل حريقا متعمدا في محطة وقود في منطقة مكة في السعودية, و ذلك بعد موجة احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بالغلاء في السعودية و بشكل خاص رفع اسعار الوقود.

ويظهر الفيديو شخصا يقترب من المضخة ويأخذ جهاز التزود بالوقود، ثم يبدأ برش البنزين على الأرض، وفجأة أشعل الرجل النار في البنزين وترك المحطة هاربا.

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية، أعلنت الشرطة السعودية عن القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو. وأوضحت أن المقبوض عليه يعاني من اضطرابات نفسية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة, في حين قال ناشطون ان الشخص نفذ هذا الامر كنوع من الاحتجاج على ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في اكبر بلد نفطي.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة مكة، أن العاملين بالمحطة استطاعوا إخماد الحريق قبل أن يمتد، ونتج عن الحريق بعض الإصابات الطفيفة.

و يذكر انه يوم أمس السبت قبض على 11 امير سعودي بسبب احتجاجاهم داخل قصر الملك على ارتفاع الاسعار و خفض مرتباتهم.