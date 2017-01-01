فضيحة مزلزلة من العيار الثقيل تطال مجرم الحرب طوني بلير

الأحد, 7 كانون الثاني 2018 الساعة 10:43 | سياسة, عالمي

فضيحة مزلزلة من العيار الثقيل تطال مجرم الحرب طوني بلير

جهينة نيوز

يعتبر طوني بلير من أسوء رؤساء الحكومات في بريطانيا و قد رسمته الصحف البريطانية بصورة كلب يقوده جورج بوش و الكثير من الناشطين حول العالم طالب بمحاكمته كمجرم حرب, و اليوم نشرت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي صورة لطوني بلير تشكل فضيحة فوق العادة لمن شارك بالعدوان على العراق بشكل غير شرعي و شاركت قواته بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي.

حيث نشرت صورة لرئيس الحكومة البريطانية السابق داخل طائرة عسكرية بريطانية و هو يقوم بمراجعه أوراق و يضع قدميه فوق تابوت لجندي بريطاني و للمفارقة التابوت مغطى بعلم المملكة المتحدة.

هذا و علق ناشطون ان الصورة تم تركيبها على الفوتوشوب فيما قال آخرون هي تبدو حقيقية تماماً في حين قال لنفترض ان الصورة مركبة على الفوتوشوب فهناك شخص ما و بريطاني يضع قدميه على العلم البريطاني و فوق جثة جندي بريطاني و بغض النظر إذا كانت الصورة فوتوشوب او حقيقية فهي تخفي حقيقة مرة و فضيحة أبان حرب العراق طوني بلير نفسه مسؤول عنها, و ذلك بغض النظر اذا كانت الصورة لطوني بلير او لشخص آخر تمت اضافة رأس طوني بلير الى صورته على الفوتوشوب.


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