أعمال مقاومة للإحتلال الامريكي في الطبقة

الأحد, 7 كانون الثاني 2018 الساعة 10:41 | سياسة, محلي

جهينة نيوز

سمعت أصوات إشتباكات قبل يومين في مدينة الطبقة التي يحتلها الجيش الامريكي و ميليشيات يدعمها, و لم تتأخر الأنباء لتتبين أن ما حدث هو إشتباك مع ميليشيات قسد التي يقودها الجيش الامريكي و أهالي الطبقة الشرفاء, و قد نشر ناشطون مقاطع فيديو يوم أمس يسمع فيها أصوات الرصاص داخل الطبقة , و قالت المصدر ان أصوات الرصاص ناتجة عن مقاومة الإحتلال.

هذا و لم يكشف عن نتيجة الهجوم و لم تفيد تقارير عن وقوع قتلى في صفوف جيش الاحتلال الامريكي او الميليشيات التي يدعمها.

و يذكر بانها العملية الثانية من نوعها التي يبدي فيها أهالي الطبقة أعمال مقاومة للاحتلال الامريكي في ظل رفض الإحتلال من جهة و النقمة على القوات الامريكية جراء قرار ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال و رغبة الكثيرين بقتال الجيش الأمريكي و لكن هناك تعتيم اعلامي كبير على الذي يحدث, حيث ان القوات الامريكية لا تعترف بخسائرها في سورية.


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