لأول مرة الطيران الروسي يشعل الحدود التركية.. و يستهدف أنفاق محيط حرستا

جهينة نيوز

قال ناشطون على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي أن قاعدة حميميم إستهدفت ليل أمس أجسام مجهولة في محيط و مساء القاعدة من بينها اربع طائرة مسيرة على الاقل, و قد أكدت قاعدة حميميم أنباء إستهداف أجسام معادية في محيط قاعدة حميميم دون أن تشير الى طبيعه تلك التهديدات, و توعدت الجماعات التكفيرية برد قاس, و قال المتحدث بإسم قاعدة حميميم الكسندر ايفانوف" التطورات الأمنية في أجواء قاعدة حميميم العسكرية ناجمة عن وجود تهديد من أجسام معادية يجري التعامل معها." و أضاف " التجاوزات الأمنية على منطقة حميميم العسكرية سيدفع مرتكبوها ثمنا باهظاً على ارتكابهم لهذه الحماقات الغير مبررة."

و من الواضح بأن الجماعات التكفيرية المدعومة من تركيا و الولايات المتحدة الامريكية نجحت بإستفزاز القوات الروسية و أفادت مصادر معارضة بأن غارات مكثفة و عنيفة للقوات الفضائية الروسية إستهدف خطوط امداد الجماعات التكفيرية على طول الحدود السورية التركية, حيث تم إستهداف خطوط إمداد الجماعات الارهابية في جسر الشغور و مواقع الارهابيين في شمال اللاذقية و جبل التفاحية, و افادت المصادر بانها الغارات الاولى للطيران الروسي على الحدود التركية منذ شهور, حيث تم تدمير عشرات الآليات في الغارات الروسية.

و يذكر بانه نهاية العام الفائت قبل ايام تم إستهداف قاعدة حميميم الروسية شمال اللاذقية بقذائف هاون ادت الى إستشهاد عسكريين روسيين و تضرر طائرة على الاقل, و قال خبراء روس بان المدفع المستخدم قدمته القوات الامريكية للجماعات التكفيرية عبر الحدود التركية و بأن هذا المدفع السوفيتي القديم غير موجود لدى القوات السورية.

و في ذات السياق و لأول مرة قام الطيران الروسي بتقديم دعم للقوات السورية شرق دمشق و أفادت بذلك قاعدة حميميم و قال المتحدث الرسمي بإسم قاعدة حميميم الكسندر ايفانوف "الضربات الجوية الروسية في منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية استهدفت مواقع إرهابية تمثل تهديداً مباشراً بعد إعلانها بشكل صريح شن هجمات انتحارية بعربات مفخخة ضد مواقع للقوات الحكومية شرق العاصمة دمشق". و يأتي هذا الإعلان بعد تصريحات متكررة لقاعدة حميميم بأنها لن تشارك في الأعمال القتالية في الغوطة الشرقية و لكن من الواضح بأن الخروقات التي قامت بها جماعات موقعه على اتفاق خفض التصعيد و إستهداف حميميم دفع الروس الى رد عنيف و قاس.

و يذكر بأن جهينة نيوز أشارت سابقاً و بعد تصريحات للرئيس التركي رجب اردوغان بأنه سيسعى لإخراج المدنيين من الغوطة و ذلك في تناقض لاتفاق خفض التصعيد الذي يقضي بإخراج الارهابيين و الاجانب و قالت جهينة نيوز في حينها بأن أردوغان يسعى لنسف خفض التصعيد في الغوطة الشرقية و بعد يوم واحد على تصريحات أردوغان تم خرق مذكرة التفاهم من قبل جميع الجماعات الارهابية و شنوا هجوم بإتجاه ادارة المركبات و محيطها و قد بدأت القوات السورية بحملة مضادة كبدت الجماعات الارهابية عشرات القتلى.