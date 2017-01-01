37 مليار ليرة لمحطة توليد الكهرباء بالطاقة البديلة في أم الزيتون بالسويداء

جهينة نيوز

أكد مدير المناطق الصناعية والحرفية في محافظة السويداء علاء أبو عمار أنه تمت المباشرة بتنفيذ شبكة التوتر المنخفض في المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون وبكلفة نحو 167 مليون ليرة وذلك بعد تأمين أبراج الشبكة ومستلزماتها بالتزامن مع الانتهاء من تجهيز أربعة مراكز تحويل كهربائي في المنطقة.

وأوضح أبو عمار أن خطة المنطقة لهذا العام تشمل أيضاً تجهيز موقع محطة التوليد الكهربائية باستخدام الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية والريحية) على مساحة 450 دونماً داخل المخطط التنظيمي للمنطقة وباستطاعة 50 ميغا واط وبكلفة تقديرية تبلغ نحو 37 مليار ليرة إضافة إلى استكمال تنفيذ محطة التحويل الكهربائية باستطاعة 60/20 ك. ف وبكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار و250 مليون ليرة بعد أن تم تخصيص المؤسسة العامة لنقل الكهرباء بمساحة 7 دونمات من أراضي أملاك الدولة.

وأشار أبو عمار إلى أن إجمالي واردات المنطقة منذ بدء العمل بها بلغ حوالي مليار و500 مليون ليرة بينما بلغ إجمالي الإنفاق على مشروعات البنى التحتية الجاري العمل بها نحو 850 مليون ليرة خلال الفترة نفسها وباقي المبلغ متعاقد عليه ومباشر به ضمن مشاريع البنية التحتية ضمن أعمال الخطة التنفيذية.

موضحاً أن قيمة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في المنطقة خلال العام الفائت بلغت نحو 425 مليون ليرة مبيناً أن المرحلة الأولى من تنفيذ البنى التحتية في المنطقة والتي بدأت قبل نحو ثلاث سنوات وصلت إلى مراحل متقدمة حيث تم شق وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية للقطاعات الأربعة المفتتحة وتسوية أرض المقاسم وإزالة الكتل الصخرية بنسب تجاوزت 85 بالمئة على الرغم من صعوبة الأرض وجرى توقيع محضر اتفاق مع مديرية الخدمات الفنية بالسويداء لإنهاء بقية الأعمال في خطة المرحلة الأولى بأسرع وقت وبكلفة حوالي 370 مليون ليرة وتم إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ أعمال التعبيد والتزفيت للطرق في المنطقة بتكلفة حوالي مليارين و600 مليون ليرة إضافة إلى تنفيذ خط الدارة المزدوجة وشبكة التوتر المتوسط وبناء مراكز التحويل في القطاعات الصناعية الأربعة المفتتحة.

وبيّن أبو عمار أن خطة المنطقة للعام الجاري تتضمن استكمال أعمال تنفيذ خطوط الصرف الصحي وشبكة المياه وتكليف مديرية الخدمات الفنية بإعداد الدراسات اللازمة للبدء بالمرحلة الثانية المتضمنة إنجاز أعمال التسوية لقطاع الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع الحرف الصغيرة وقطاع الحرف التجارية والطريق المركزي الذي يخترق المنطقة باتجاه شمال جنوب والطريق التخديمي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي وكذلك المدخل الشرقي للمنطقة الصناعية والحرفية.

كما لفت أبو عمار إلى أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية المخصصة في المنطقة الصناعية في أم الزيتون ارتفع ليصل إلى نحو 765 منشأة موزعة بواقع 315 منشأة صناعية و450 منشأة حرفية.

مبيناً أن إدارة المنطقة اتخذت جملة من الإجراءات لتسريع العمل بتنفيذ البنى التحتية وتخفيض تكاليف التنفيذ بما يقارب 3 مليارات و500 مليون ليرة حتى تاريخه واختصار المدد الزمنية لتنفيذ الأعمال بما يتجاوز ضعف المدة الأمر الذي ساهم في تسريع وتيرة العمل وخفض التكاليف إلى حدودها الدنيا تشجيعاً للاستثمار الصناعي وخلق البيئة المناسبة له في المنطقة الصناعية علماً أنه تم العمل على تكوين قاعدة بيانات شاملة لكافة الحرف والصناعات وأصحابها على ساحة المحافظة لدراسة الاحتياجات التنموية للمحافظة لاحقاً بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وستوفر المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون عند اكتمالها ما بين25-30 ألف فرصة عمل الأمر الذي من شأنه تحقيق تنمية اقتصادية وبشرية واجتماعية شاملة في المحافظة لجهة تنفيذ مشروعات حيوية ذات جدوى اقتصادية ولاسيما في ظل العمل على إعداد آلية ناجعة لربط الموارد والمنتجات المحلية في المحافظة بمشاريع المنطقة الصناعية والحرفية بما يحقق الاستدامة للمشروعات الصغيرة وتوفير اليد العاملة والمواد الأولية للمشروعات المتوسطة والكبيرة.

جريدة الوطن