إيران تكشف مصير دبلوماسييها المختطفين في بيروت

الأحد, 7 كانون الثاني 2018 الساعة 09:53 | سياسة, عالمي

إيران تكشف مصير دبلوماسييها المختطفين في بيروت

جهينة نيوز

أعلن مستشار قائد القوات المسلحة في إيران العميد حسين دهقان، أمس السبت، عبر قناة "الميادين" عن مصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المخطوفين في بيروت عام 1982.

وقال دهقان للميادين " لدينا معلومات تؤكد أن المخطوفين الدبلوماسيين ما زالوا على قيد الحياة، وهم موجودين في قبضة إسرائيل بعد أن تم تسليمهم لها من قبل جهات لبنانية عميلة".

وأضاف دهقان " على إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها وتكشف عن مصيرهم طالما هم موجودين لديها".

يذكر أن الدبلوماسيين الإيرانيين خطفوا خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وهم مصوِّر و3 دبلوماسيين: أحمد متوسليان وسيد محسن موسوي وتقي راستيجار مقدم وكاظم أخوان.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا