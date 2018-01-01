مصرع 11 شخصًا إثر إنهيار جليدي في "جامو كشمير" في الهند

جهينة نيوز:

أعلنت الشرطة الهندية، السبت، مصرع 11 شخصًا، بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين، جراء انهيار جليدي بولاية "جامو كشمير" الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وقال وسيم أحمد، ضابط في مركز شرطة منطقة "كوبوارا" (شمالي الولاية) إن "الانهيار الجليدي الذي وقع أمس الجمعة تسبب بمصرع 11 شخصًا، من بينهم طفلة تبلغ من العمر حوالي عامين".

وأضاف أنه "تم إنقاذ ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، بعد يوم واحد من الحادث".

ولفت المسؤول إلى أن "احتمالية حدوث المزيد من الإنهيارات الثلجية تجعل عمليات الإنقاذ صعبة".