أبراج يوم الأحد 2018/1/7 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ٧/١/٢٠١٨: يتميز بقوة العزيمة يحب العلم بعيد النظر واقعي عملي يحب النقاشات العقيمة يفكر قبل الاقدام على الفعل يعمل ضمن فريق يفضل حل المشاكل بنفسه مشاريع جديدة وانشاء مؤسسة او عمل ضمن مؤسسة الوضع المالي في تحسن مثالي للسفر وبدء عمل جديد وبدء تطور مهني، الاشهر ١-٢-٤-٨-١٢ فيهم تعزيز علاقات شخصية او مسؤولية جديدة على صعيد الاعمال، تفاؤل خير وبركة في هذا العام

الحمل: حاول من الصباح ان تكون حياتك سهلة وتنهي المشاكل وتحل امورك بسرعة ولا تشتت أفكارك قبل الظهر لان بعد الظهر قد يحمل لك خلاف او ازمة من نوع ثاني، بانتقال القمر لبرج الميزان يكون عندك قلق على أحد الشركاء او مشكلة فيها نوع من المراوغة والمماطلة، كن حريص على الشركاء وسلمتك ولا تخالف القوانين، نهارك يحمل لك تاجيل وعرقلة

الثور: نهارك مسلي فيه لقاءات بناءة وتتغير الاجواء بانتقال القمر للميزان، تدور عجلة حياتك تتماشى مع سرعتك وخاصة ان العمل يتراكم عليك، احتمال تطلب مساعدة من احد من محيطك لتنتقل في اكثر من مكان، انتبه من التقصير لا تهمل الوعود والواجبات وتفادى اي تقصير

الجوزاء: بما ان القمر بالعذراء اكتف بالعمل البسيط ولتكن علاقاتك حميمية مع عائلتك، فكر بشراء شيء للعائلة جهزها مثل ترميم واعطال، الامر التي تتعلق بالعائلة حاول ان تنهيها فسيكون عندك حظ مطلق مساء بانتقال القمر الى الميزان، تجد حلول لاولوياتك وتهتم باولاد والحظوظ تبدأ من المساء

السرطان: قيمة لعطائك تستطيع إظهار مواقعك واحتمال مقابلة ناجحة، تستطيع تسيير معاملاتك وتحركاتك قبل الظهر، بعد الظهر تتراجع بعض القرارات او الخطوات، تكريس للعائلة او لشؤون شخصية او التصليحات والاعطال

الأسد، حماسة وحسم لقراراتك وتحديد اولويات وخبر واتصال بشأن امور مالية وقروض، تواكب تحركاتك المدروسة وتهتم بامر في مقابلة اخوة وجيران، التواصل سيكون عاليا مساء، ادخال تغيير على امورك الحياتية

العذراء: حماسة وقرارات تحدد اولوياتك وتفرح لخبر واتصال، قصة تتعلق بأمور مالية، لا تتسرع بأي عملية لان القمر بحركة تعمل لك نوع من الاستقرار بانتقاله للميزان، مساء الحركة الاكثر لا تتسرع باي عملية بيع وشراء

الميزان: حظوظ بطيئة وبعيدة، لا تراهن، انتبه من تأخير وفوضى، بانتقال القمر لبرجك تكون تدريجيا باقوى حالاتك، تتمتع بحضور وقدرة على تحريك الامور تتميز بسرعة البديهة والمناخ الفلكي حليف لك ولاعمالك وبغض النظر عن اعمالك، طاقة وسيطرة ودفع بمصالحك للامام

العقرب: وضعك جيد وراضي باليومين القادمين ومتميز وبامكانك ان تطلب امنية او تساعد الاصدقاء لكن بعد الظهر تكون عكس ما تشتهي ويجب ان تكون حذر لان الجميع سيطلب منك المزيد، معاتبة وتأخير وتاجيل ومهما كان شعورك عصبي حاول ان تكون هادئ وانتبه من نسيان وضياع لاغراضك

القوس: عمل كثير وفرصة لتجد عملا ان كنت باحثا عن عمل ولديك قوة كامنة عظيمة، تذكر ان لديك طاقة تتحول بعد الظهر إلى واقع وتتجسد وتنطلق نحو الاصدقاء وتضع كل طاقاتك في اليومين القادمين، يومان جيدان لقاءات جديدة معارف جديدة تلتقي بهم، بانتقال القمر الى برج الميزان تقدم مساعدات

الجدي: نسبة النجاح قوية وتستطيع ان تحكي بسفر او خروج، جرأة اوراق مستندات بيع وشراء وبعد الظهر اهتمامات جديدة مسؤوليات جديدة حول مسالة عائلية او مسالة غرباء او مع سلطة، انت امام مسؤولية مهنية قد تكون عائلية تتعلق باحد افراد العائلة، شخص من الخارج يحرك امورك ويشكك بقدراتك بسبب انك تحت الاضواء

الدلو: تأخير بسير المعاملات انتبه من الكلام المعسول تحقق انجاز مهم من خلال لقاء او تظهر مسائل استشفائية او اعطال، دققبالتفاصيل وبانتقال القمر للميزان يجب ان يكون كلامك واضح بانتظارك لقاءات وتكون على طريق اتصال وتفكر باوراق، لا تفقد الثقة بنفسك بسبب حركة وتواصل. وتوديع

الحوت: تجنب إثارة المتاعب والمواضيع الحساسة، مواجهة صعبة لا يجوز ان تتصرف بعشوائية وخاصة ان القمر بالعذراء قد يعمل لك بعض الاعطال والعرقلات والعودة عن الخطأ وبانتقال القمر للميزان تتغير الامور تتحسن اوضاعك المالية واحرص على استماع آراء الآخرين، دقق بالتفاصيل لا ترضخ لشروط لا تعجبك والحظوظ معك مساء