الجبير: خرجنا من اجتماع عمّان بنتائج مهمة للتصدي لقرار ترامب

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السبت، أن موقف الرياض ثابت من اعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين، فيما اشار الى أنه تم الخروج من اجتماع عمان بنتائج مهمة للتصدي إلى قرار ترامب بشأن القدس., و ذلك بدون إصدار أي قرار.

وقال الجبير بتصريحات صحفية في ختام اجتماع اللجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بمتابعة القرار الأميركي حول القدس، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "موقف الرياض ثابت من اعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين".

وأضاف الجبير، "خرجنا من اجتماع عمان بنتائج مهمة للتصدي إلى قرار ترامب بشأن القدس".

وتضم اللجنة الوزارية العربية وزراء خارجية كل من فلسطين بالإضافة الى دول الاعتدال العربي حلفاء واشنطن وهم، الأردن، مصر، الإمارات، السعودية والمغرب.

وكان ترامب أعلن مطلع ديسمبر الماضي اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي وأمر بنقل السفارة الأميركية إليها، ما فجر غضب عربيا وإسلاميا وأثار حتى حفيظة حلفاء واشنطن الغربيين.

وقدم العرب مشروع قرار يدين خطوة ترامب في مجلس الأمن، لكن الأمر قوبل بحق النقض الأميركي "الفيتو"، وفي وقت لاحق من ديسمبر صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة قرار يرفض القرار الأميركي بأغلبية ساحقة.