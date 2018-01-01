ناشط معارض : القبض على الأمراء للسيطرة على شركات الأمير سلطان بن محمد بن سعود

جهينة نيوز:

أصدر مساء أمس ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان أمراً بإعتقال الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير والأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير وقد داهمت قوة من الإمارة قصرهم وأقتادتهم مكبلين مما دفع آل سعود الكبير للإجتماع الفوري والتوجه الى إمارة الرياض وهناك مُنع الجميع من الدخول و تطور الموقف لإشتباك بالأسلحة بحسب الناشط المعارض " فارس "

و أوضح "فارس" على توتير أن الإشتباك حصل بين قوه من الديوان والإمارة وآل سعود الكبير أُعتقل على أثرِهِ الأمراء سعود ونايف أبناء الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير وشقيقه الأمير سعود بن محمد(شقران) وإبن شقيقه الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن محمد(غزلان)

و ذكر الناشط " فارس" أن كل ماحصل هي محاولة من اين سلمان للسيطرة على شركة المراعي و فنادق " ماريوت " المملوكة للأمير سلطان بن محمد ين سعود الكبير على حد قوله

و تابع الناشط أن الكتيبة التي قامت باعتقال الأمراء تسمى " السيف الأجرب " تتبع للحرس الملكي و مرتبطة مباشرة بـمحمد ابن سلمان وتعدادها5000 الاف 2500 منهم بلاك ووتر(كولومبيين وأمريكان وأستراليين

وتايلانديين وروس وأفارقة) ويقودها كولومبي والسعوديين فيها بالأسم فقط وللقهوة والشاي

و تتقاطع بعض المعلومات التي نشرها الناشط حول كتيبة "السيف الأجرب " مع ما نشرته صحيفة " سبق " اذ أوردت أنها إحدى كتائب الحرس الملكي، التي برز اسمها اليوم، عقب القبض على الأمراء الذين خالفوا التعليمات بالتجمهر أمام قصر الحكم.

وتضيف الصحيفة أن قوة "السيف الأجرب"، ترتبط بشكل مباشر بولي العهد، وتم استحداثها فور تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمقاليد الحكم، ويزيد عدد أفرادها على ٥٠٠٠ عسكري من مختلف الرتب العسكرية.

ويحمل جميع منسوبي القوة دورات عسكرية متقدمة، منها دورات الضفادع البشرية، الصاعقة، المظلات، مكافحة الشغب، قناصة ومتفجرات".

وتعود تسمية الحرس الملكي لإحدى كتائبه الخاصة بـ"كتيبة السيف الأجرب"، إلى اسم سيف مؤسِّس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود، الذي يلقب سيفه بـ"الأجرب"