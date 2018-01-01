واشنطن تجمد 125 مليون دولار من تمويلها للأونروا..!؟

جهينة نيوز:

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الإلكتروني، أن الولايات المتحدة جمدت 125 مليون دولار من التمويل الذي تقدّمه لوكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولكن مسؤولاً في وزارة الخارجيّة الأميركيّة اوضح انّه لم يتمّ اتخاذ قرار في شأن هذا التمويل.

وبعد أيّام من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف تقديم مساعدات للفلسطينيين في المستقبل، أفاد موقع "أكسيوس" بأنّ المبلغ جُمّد لحين انتهاء إدارة ترامب من مراجعة المساعدات الأميركيّة للسلطة الفلسطينيّة.

ويُشكّل هذا المبلغ ثلث التبرّع السنوي الأميركي للوكالة. وقال الموقع نقلاً عن 3 دبلوماسيين غربيين، لم يكشف النقاب عن أسمائهم، إنّه كان من المفترض أن يتمّ تسليم هذا التمويل بحلول الأوّل من كانون الثاني.

واعتبر مسؤول في الخارجيّة الأميركيّة، الذي تحدّث شريطة عدم نشر اسمه، انّ "تقرير "أكسيوس" مضلّل... لمجرد أنهم كانوا يتوقعون هذا المبلغ في البداية ولم يحصلوا عليه هذه المرة، لا يعني تعليقه أو إلغاءه. المداولات جارية وأمامنا حتّى منتصف كانون الثاني لاتخاذ قرار نهائي".

وسُئِلَ عمّا إذا كان قد تمّ اتخاذ قرار مبدئي، فقال المسؤول: "لا. والتقارير التي تحدّثت عن ذلك كاذبة".

من جهته، قال المتحدّث باسم الأونروا كريس جونيس، إنّ "الوكالة لم تُبلّغ بشكل مباشر بقرار رسمي بأيّ حال من الإدارة الأميركيّة".