بالفيديو.. مظاهرات حاشدة في ببيلا وبيت سحم تطالب بدخول الجيش السوري ورحيل «الحر»

جهينة نيوز:

أفادت مواقع معارضة عن خروج تظاهرات قدرت بآلاف السوريين وتم نشر فيديوهات للتظاهرة الحاشدة, وقدرت بعض صفحات التنسيقيات بأن المتظاهرين أكثر بكثير من عشرة آلاف مواطن خرجوا في تظاهرات تطالب «الجيش الحر» بالخروج من مناطقهم في ببيلا وبيت سحم و دخول الجيش العربي السوري ودعم المصالحة الوطنية.

وردد المتظاهرين شعارات مؤيدة للشيخ "انس الطويل" مسؤول ملف المصالحة في المنطقة و هتفوا "الشيخ انس الله يحميك" ورفعت شعارات "نريد حلاً يفتح الطريق" و شعارات "الوطن انا وانت و ليس اما انا او انت" و شعار شعار "ابابيل حوران تجار حشيش لا اكثر ولا اقل" و شعار "ايد واحدة ايد واحدة" و حاولت العصابات الارهابية المسلحة ترويع المتظاهرين عبر اطلاق اعيرة نارية حية ولكن صرخ متظاهرون لا تخافوا و كرروا الهتاف " ايد واحدة ايد واحدة".