ماكرون يكشف سر صادم و مفاجيء لأردوغان

جهينة نيوز

كشفت صحيفة ايكو الفرنسية القريبة من القصر الرئاسي ان الرئيس الفرنسي ماكرون قال للرئيس التركي اردوغان سرا عميقا وهو ان اوروبا التي فيها 500 مليون مواطن بينهم 61 مليون مواطن مسلم لا تستطيع ان تتحمل انضمام دولة اليها عدد سكانها 85 مليون مواطن من الدين الاسلامي، لان ذلك يشكل خللا في الديموغرافيا الاوروبية.

وقال الرئيس الفرنسي ماكرون للرئيس التركي اردوغان انه اذا استمرت العقوبات الاميركية بشدة ضد روسيا فان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتجه للانضمام الى الاتحاد الاوروبي مع حل قضية اوكرانيا، وبذلك يكون الاتحاد الاوروبي من المحيط الاطلسي حتى جبال الاورال في روسيا.

وعندها اذا دخل 320 مليون مواطن روسي الى الاتحاد الاوروبي منهم 52 مليون مسلم فانه بالامكان دخول تركيا الى الاتحاد الاوروبي المشترك ويحصل توازن ديموغرافي وتعايش ما بين المسيحيين والمسلمين.

الا ان الامر هو قيد السرية التامة، والرئيس الروسي بوتين لا يبوح بهذا السر، وان هنالك امورا سرية تجري في محادثات بين الاتحاد الاوروبي وروسيا. وان الولايات المتحدة علمت بالامر واعتبرت ان انضمام روسيا الى الاتحاد الاوروبي سيجعل من اوروبا اقوى قوة عالمية في العالم واقوى من الولايات المتحدة، ويصبح عدد سكان اوروبا حوالي 850 مليون نسمة، فيما عدد سكان الولايات المتحدة 320 مليوناً، كما ان اوروبا جغرافياً تتصل بكافة المحيطات البحرية ومع دخول روسيا اليها تكون طاقة الغاز والنفط قد تأمنت في اوروبا من روسيا لعشرات السنين، وان الاقتصاد الروسي سيزدهر في شكل كبير بعد تغيير عملة الروبل الى اليورو.

وقد تفاجأ الرئيس التركي اردوغان بالسر الذي باح به الرئيس الفرنسي ماكرون، واعتبر ذلك دليل ثقة، وان تركيا التي وصل الناتج القومي لديها الى 650 مليار دولار سنويا لم تعد تريد الانتظار كثيرا للدخول الى الاتحاد الاوروبي، حيث بمجرد دخولها الى الاتحاد الاوروبي ستصبح كافة البضائع التركية دون ضريبة او رسوم، وعندها ستغزو البضائع التركية الاسواق الاوروبية، ويزداد مبيعات تركيا الى العالم من 480 مليار دولار الى اكثر من 1800 مليار دولار.