سوريا منحت روسيا كنز عسكري دفين

جهينة نيوز

قال مسؤولون روس ان الدعم الروسي لـ سورية لن يتعدى موازنة تدريب القوات الروسية , في حين شكك الكثيرين بمقولة الدعم الروسي المجاني و الغير مشروط لسورية, و اثار إختبار الاسلحة الروسية الحديثة في سورية جدلاً و لكن مع الأيام تتوضح منافع روسيا من الدعم المجاني لسورية حيث أن إختبار الأسلحة كان إستعراض عضلات حققت من خلفه روسيا عقود بيع هائلة لأسلحتها, في حين أن العملية العسكرية الروسية كان لها دور واسع في تطوير الاسلحة الروسية و أكثر من ذلك تطوير صنوف جديدة من الأسلحة, و جديد الفوائد الروسية من دعم سورية هو كنز دفين عن طائرات اف 22 رابتور الامريكية و ذلك بحسب ما أعلن قائد القوات الجوية الامريكية في مؤتمر صحفي عقده الخميس الفائت.

و قال الجنرال فرالين جاميسون " إن السماء حول العراق و بالتحديد في سورية كانت مجرد كنز بالنسبة لهم ليروا كيف نعمل " و أضاف " إن خصومنا يراقبوننا و يتعلمون".

و قال الجنرال الامريكي " لقد إكتسبت روسيا رؤى و معلومات لا تقدر بثمن من خلال العمل الى جانبنا في مجال جوي متنازع عليه في سورية".

و كان قائد القوات الجوية الروسية مكسيم ماكولين قال في 28 كانون الاول من العام الفائت " عندما التقينا بشركائنا في التحالف الغربي في الهواء وجدنا أنفسنا دائما على ذيل طائرات التحالف" و هو مصطلع عسكري للتعبير عن تفوق الطائرات الروسية في أجواء سورية.