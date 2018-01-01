السياحة في 2018.. مشاريع استثمارية ورجال أعمال ومستثمرون يتنافسون

جهينة نيوز

أعلنت وزارة السياحة في خطتها للعام 2018 عن إطلاق عدد من المشاريع الكبرى ضمن رؤية التطوير والاستثمار الأمثل.

وتبدأ الخطة بمشروع اللازورد ببرج إسلام في محافظة اللاذقية المطروح للاستثمار السياحي كمدينة سياحية متكاملة ومركز تجاري يضم فنادق من سوية خمس واربع نجوم وفق مرحلتين, الأولى تأهيل الشركات الوطنية والعالمية ,والمرحلة الثانية التعاقد الجزئي أو الكلي وفق صيغ مختلفة من تطوير وادارة واستثمار, وهو من المشاريع الكبرى التي طرحتها الوزارة للاستثمار في ملتقى الاستثمار السوري الأول 2017 .

والأهم حسب ماطرحته وزارة السياحة إشادة منشآت ومشاريع سياحية كبرى بفندق الجلاء بدمشق, والذي تبنته الوزارة ضمن ملتقى الإستثمار السوري الأول ٢٠١٧, بهدف إثراء المنتج السياحي وتحقيق جدوى اقتصادية والعائد بملكيته للإتحاد الرياضي العام, ومن المقرر إشادة فندق من سوية خمس نجوم مع فعاليته الخدمية ومجموعة مطاعم و تيراسات خارجية بالإضافة إلى خدمات ترفيهية, وقد تم عرضه للاستثمار بمدة ٤٥ سنة وفق نظام الإستثمار B.O.T ومدة التنفيذ ٤ سنوات من تاريخ منح رخصة البناء.

ونظراً لموقعه الهام و إقبال المستثمرين ورجال الاعمال لاستثماره كان لدى الوزارة رؤيتها لإتاحة المجال لكافة المستثمرين لتقديم عروضهم بما يحقق التنافسية وصولاً لتقديم العروض الأفضل بما يعود بالنفع والفائدة على الجهة المالكة للموقع ويحقق عائدات للخزينة العامة.

وباشرت لجان فض العروض التي شكلتها الوزارة أعمالها وإجراءاتها ومن المتوقع أن تنتهي خلال شهر ليتم فض العروض علناً وفق توجيهات وزير السياحة تمهيداً لإرساء الموقع على العرض الأفضل بما ينسجم مع أهمية المشروع وموقعه الإستراتيجي .

كما ﻃﺮﺣﺖ الوﺯﺍﺭﺓ فندق ﺳﻤﺎ ﻃﺮﻃﻮﺱ الذي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺈﻃﻼﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﺭﻧﻴﺶ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ وجزيرة أرواد ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻃﺮﻃﻮﺱ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ برنامجه ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ هدم ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺇﺷﺎﺩﺓ فندق ﻣﻦ ﺳﻮﻳﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﺠﻮﻡ بما يحقق فرصاً استثمارية جاذبة للمستثمرين .

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