رئيس هيئة الحشد الشعبي: لن اترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق

جهينة نيوز

أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، انه لن يترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري في العراق.

وقال الفياض في بيان، انه "لن يقوم بترشيح نفسه للانتخابات المقبلة المقرر أن تجري في منتصف أيار المقبل".

واعتبر الفياض أن "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد امر حيوي لترسيخ النظام الديمقراطي"، لافتا الى ضرورة "الوصول ب‍العراق إلى شاطئ الأمان والاستقرار".

يذكر ان مجلس الوزراء حدد يوم الـ12 من ايار المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وحدد الموعد نفسه لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

المصدر: السومرية نيوز