اصطدام طائرتين إحداهما كويتية في مطار نيويورك

جهينة نيوز

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية في مطار "جي اف كي" الدولي بنيويورك، اليوم السبت، لحاثة تصادم مع طائرة أخرى على مدرج المطار؛ ما أسفر عن بعض الأضرار الخفيفة في جسم الطائرة الكويتية، دون وقوع إصابات بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "الطائرة الكويتية كانت في وضع التوقف قبيل الإقلاع، عندما اصطدمت بها طائرة أخرى (لم تذكر الوكالة مصدرها)، وتم إخلاء الطائرة الكويتية من الركاب إلى أن يتم توفير بديل لهم للمغادرة".

وكانت إدارة المطار أعلنت، في بيان، أمس، تعليق جميع الرحلات المحلية والدولية، نظراً لسوء الأحوال الجوية في مدينة نيويورك والولايات الشرقية من البلاد، التي تتعرض لعاصفة ثلجية شديدة.

وفي الإطار، أعلنت الخطوط الجوية السعودية، أمس، تعليق جميع رحلاتها من وإلى نيويورك بسبب الأحوال الجوية السيئة في المدينة.