نيمار وكوتينيو يتصدران أحلام برشلونة وريال مدريد

جهينة نيوز

يتطلع مسؤولو وجماهير ريال مدريد وبرشلونة، عملاقي الدوري الإسباني لأحلام عديدة مع بداية العام الجديد، سواء المنافسة على البطولات المحلية والقارية، أو تدعيم صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل.

وقامت صحيفة ماركا الإسبانية بعمل تقرير تخيلي، يتضمن خطابين موجهين لإدارتي ريال مدريد وبرشلونة، بشأن الأشياء التي تتمنى جماهير الفريقين تحقيقها في العام الجديد 2018.

وبالنسبة للفريق الملكي، قالت الصحيفة إن جماهيره تتمنى التعاقد مع حارس المرمى كيبا من أتلتيك بيلباو، ومهاجم جديد هذا الشتاء ليعوضها عن تراجع مستوى كريم بنزيما، بالإضافة للتعاقد الصيف المقبل مع النجم البرازيلي نيمار أو نجم من طراز عالمي على نفس المستوى.

كما تأمل جماهير الميرينجي أيضًا في صناعة التاريخ، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، فيما يأمل لوس بلانكوس أيضًا في التخلص من لعنة الإصابات التي تضرب الفريق من حين لآخر، والتي كان آخر ضحاياها كريم بنزيما وسيرجيو راموس.

على الجانب الآخر، أضافت (ماركا) أن جماهير برشلونة تتمنى التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول، وقلب الدفاع الشاب ياري مينا من بالميراس، وإنهاء أزمة النجم التركي أردا توران الذي لم يجد حتى الآن طريقة للخروج من برشلونة، والانتقال لنادٍ آخر، رغم أنه أصبح خارج حسابات الفريق.

وسيكون النادي الكتالوني مطالبًا بتخفيض نفقاته أيضًا، وموازنة أموره المالية ببيع عدد من اللاعبين مثل جيرارد ديولوفيو، رافينيا ألكانتارا، وخافيير ماسكيرانو.

المصدر: كورة